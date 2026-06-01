İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9063
  • EURO
    53,3979
  • ALTIN
    6595.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Melo'dan Neymar'a Galatasaray forması!

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Felipe Melo, Brezilyalı yıldız Neymar'a sarı-kırmızılı forma hediye etti.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 18:15 - Güncelleme:
Melo'dan Neymar'a Galatasaray forması!
ABONE OL

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Felipe Melo, Brezilyalı yıldız Neymar ile bir araya geldi.

Melo, buluşma sırasında Neymar'a Galatasaray forması hediye etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, sarı-kırmızılı formayı Neymar'a takdim ettiği anlara yer verirken dikkat çeken bir ifadede bulundu.

Melo paylaşımında, "Türkiye'nin en büyük takımının formasını Brezilya'nın en büyük futbolcusuna hediye ettim." sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Neymar'ın Galatasaray formasıyla verdiği poz da geniş yankı uyandırdı.

Felipe Melo, Galatasaray'da geçirdiği başarılı yılların ardından kulüple bağını sürdürmeye devam ederken, sarı-kırmızılı camiaya yönelik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Neymar, kısa süre önce Brezilya Milli Takımı'na geri döndü. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin açıkladığı kadroda yer alan yıldız futbolcu, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden milli takım formasını giymeye hazırlanıyor. Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış, son dönemde Santos'ta forma giyerek yeniden ritim kazanmaya çalışmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Anksiyetem tuttu'' diyerek bariyerlere çarptı! Polisten kaçmak pahalıya patladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.