Spor

Meltem Avcı Yılmaz'a milli davet

Melikgazi Kayseri Basketbol'un başarılı oyuncusu ve takım kaptanı Meltem Avcı Yılmaz; A Milli Kadın Basketbol Takımı aday kadrosuna davet edildi.

IHA3 Kasım 2025 Pazartesi 17:11 - Güncelleme:
Meltem Avcı Yılmaz'a milli davet
ABONE OL

Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası elemeleri için yaptığı hazırlıklar kapsamında açıklanan aday kadroda yer alan Yılmaz, performansıyla dikkat çekti. Kulüpten yapılan açıklamada; "Dünya Şampiyonası elemelerine hazırlanan A Milli Kadın Basketbol takımımızın aday kadrosuna çağrılan kulübümüz oyuncusu ve kaptanımız Meltem Avcı Yılmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Melikgazi Kayseri Basketbol camiası, kaptanlarının milli formayı giyecek olmasından dolayı büyük gurur yaşadı.

