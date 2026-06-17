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Spor

Memduh Büyükkılıç: Kayserispor hak ettiği noktaya gelecektir

Kayserispor Onursal Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Kayserispor hakettiği noktaya gelecektir. Yeter ki herkes üzerine düşeni yapsın' dedi.

IHA17 Haziran 2026 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Memduh Büyükkılıç: Kayserispor hak ettiği noktaya gelecektir
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Kayserispor'un Süper Lig'e veda etmesinin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Onursal Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yıllarca Süper Lig'de olmasından gurur duyduğumuz takımımız, yeni sezonda TFF 1. Lig'de olacak. Elbette bunun burukluğu içerisindeyiz. Ancak geçmişe takılı kalmadan önümüze bakacağız. Kayserispor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesi için çabalayacağız" dedi.

Büyükkılıç konuşmasında, "Hep beraber Kayserispor'a sahip çıkmalıyız. Sahip çıkanları da desteklemeliyiz. Herkes üzerine düşeni yaparsa başarırız ve bu takımı hak ettiği noktaya getiririz" ifadelerine yer verdi.

  • kaserispor
  • Memduh Büyükkılıç
  • TFF 1. Lig

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