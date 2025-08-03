Memik Yılmaz: Galatasaray maçında elimizden geleni yapacağız

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde devam eden futbol takımıyla bir araya geldi. Başkan Yılmaz, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcularla bir süre görüştükten sonra kendisine yoğun destek veren taraftarlara teşekkür etti. Başkan Yılmaz, Galatasaray maçında galibiyet isteyen taraftarlara, "Sizin desteğinizle Cimbom'u yeneceğiz, onlar Cimbom ise biz de Gaziantep'iz" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, takımın son durumu, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedefi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"YENİ SEZON TÜRK FUTBOL CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

Yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Öncelikle yeni sezon Türk futbol camiasına hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum bütün takımlarımıza. Yeni sezonda Türk futbol adına beklentilerimiz yüksek. Federasyonumuzun önemli çalışmaları var. Biz hakemlerimizin de Türk olmasından yanayız, biz evlatlarımızdan yanayız. İnşallah kazasız belasız, herkesin hak ettiği şekilde bir sezon geçiririz" dedi.

"BİR KAÇ NOKTA TRANSFERİ DAHA KADROMUZA KATACAĞIZ"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 1-2 nokta transfer daha yapacaklarını söyleyen Başkan Memik Yılmaz, "Günümüz şartlarında futbol ciddi bir ekonomi, biz de iyi olsun diye biz de kendi çapımızda şehrimize ve takımımıza yaraşır şekilde transferlerimizi yaptık. Bir kaç nokta transferlerimiz daha var, onları da inşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takıma katacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMA HAYALİMİZ VAR AMA HEDEFİMİZ LİGİ ŞEHRİMİZE YAKIŞIR BİR NOKTADA BİTİRMEK"

Takımın yeni sezon hedefleri ile ilgili soruya da cevap veren Yılmaz, "Her zaman için herkesin bir şampiyon olma hayali vardır ama biz elimizden gelenin en iyisini yapıp şehrimize yakışır bir yerde ligi bitirmek için mücadelemizi yapıyoruz. Gönül ister ki Gaziantep şampiyon olsun. Hedefsiz insan olmaz. Bizim mütevazi bir şekilde hedefimiz Gaziantep'e yakışır bir noktada ligi bitirmek. Ben buna inanıyorum. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"TARAFTARLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ, ÇÜNKÜ BİZ ONLARLA VARIZ"

Kendisine ve takıma yoğun destek veren taraftarlara da teşekkür eden Yılmaz, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Çünkü biz onlarla varız. 12. adam dediğimiz taraftarımız bizim için çok önemli. İnşallah seyirci sayımızı da daha da arttırarak devam etmek istiyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Son olarak ligin ilk haftasında konuk edecekleri Galatasaray maçı ile ilgili de konuşan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Rakibin kim olduğu bizim için hiç fark etmiyor. Sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve diğer Anadolu takımları hepsi bizim için aynı. Herkes sahaya yenmek için çıkıyor. Biz de Galatasaray maçında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.