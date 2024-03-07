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Spor

Memik Yılmaz: Görüştüğümüz 3-4 hoca var

Teknik direktör Marius Sumudica ile yolları ayıran Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, 3-4 hocayla görüştüklerini dile getirdi.

7 Mart 2024 Perşembe 15:21 - Güncelleme:
Memik Yılmaz: Görüştüğümüz 3-4 hoca var
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kısa süre içerisinde bize katkı sağlayacak, takıma kısa sürede adapte olacak hocayı inşallah takımın başına getireceğiz. Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız. Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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