Memphis Depay ile Corinthians arasında kriz çıktı

Hollandalı yıldız Memphis Depay ile Corinthians arasındaki gerginlik zirve yaptı. Brezilya basınına göre, 4 aydır maaşını alamayan Depay, Çarşamba günkü antrenmana katılmadı. Bu hamle, kulüp içinde krize yol açtı.

Sportif direktör Fabinho Soldado, durumu "Corinthians gibi büyük bir kulüpte antrenman kaçırmak kabul edilemez" sözleriyle değerlendirdi. Kulüp yönetimi, ödeme krizinin ardından yaptırımlar uyguladı.

Ancak deneyimli forvet, Perşembe günü yeniden takıma katıldı. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından, kulüpte geçici bir sükunet sağlandı. Soldado, "Konu ele alındı ve çözüldü. Şimdi önümüzdeki maça odaklanıyoruz," ifadelerini kullandı.