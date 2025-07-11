İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2025 Cuma / 16 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1749
  • EURO
    47,0557
  • ALTIN
    4321.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Memphis Depay ile Corinthians arasında kriz çıktı
Spor

Memphis Depay ile Corinthians arasında kriz çıktı

Corinthians'ta forma giyen Memphis Depay, 4 aydır maaş alamadığı için antrenmanlara katılmadı. Brezilya kulübü, yıldız oyuncuya yaptırım uygularken, taraflar arasındaki kriz şimdilik yatıştırıldı.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Memphis Depay ile Corinthians arasında kriz çıktı
ABONE OL

Hollandalı yıldız Memphis Depay ile Corinthians arasındaki gerginlik zirve yaptı. Brezilya basınına göre, 4 aydır maaşını alamayan Depay, Çarşamba günkü antrenmana katılmadı. Bu hamle, kulüp içinde krize yol açtı.

Sportif direktör Fabinho Soldado, durumu "Corinthians gibi büyük bir kulüpte antrenman kaçırmak kabul edilemez" sözleriyle değerlendirdi. Kulüp yönetimi, ödeme krizinin ardından yaptırımlar uyguladı.

Ancak deneyimli forvet, Perşembe günü yeniden takıma katıldı. Yönetimle yapılan görüşmenin ardından, kulüpte geçici bir sükunet sağlandı. Soldado, "Konu ele alındı ve çözüldü. Şimdi önümüzdeki maça odaklanıyoruz," ifadelerini kullandı.

  • Memphis Depay
  • Corinthians
  • Kriz

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.