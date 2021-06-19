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Spor

Memphis Depay resmen Barcelona'da

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, serbest oyuncu konumundaki Hollandalı Memphis Depay ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

AA19 Haziran 2021 Cumartesi 21:49 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:49
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Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Lyon ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncu ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Depay, Sergio Agüero ve Eric Garcia'nın ardından Barcelona'nın bonservis bedeli ödemeden bu yaz transfer ettiği üçüncü oyuncu oldu. Katalan temsilcisi, Brezilyalı savunmacı Emerson Royal'ı ise 9 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Real Betis'ten kadrosuna katmıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Depay, geçen sezon Olympique Lyon formasıyla 40 maçta 22 gole imza atmıştı.

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