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  • Memphis Depay transferi resmen duyuruldu! Öyle bir kulüp talip oldu ki
Spor

Memphis Depay transferi resmen duyuruldu! Öyle bir kulüp talip oldu ki

Avrupa'nın birçok yerinde transfer dönemi kapandı. Avrupa Kupaları içinde oyuncu bildirme tarihi geçtiğimiz gün sona erdi. Ancak ülkemizde ve bazı yerlerde transfer devan ediyor. Henüz bir takımla anlaşamayan oyuncular da var. Bu isimlerden birisi de Memphis Depay. Hollandalı yıldız transfer için kararını verdi. İşte Memphis Depay'ın anlaşmaya vardığı takım...

6 Eylül 2024 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Memphis Depay transferi resmen duyuruldu! Öyle bir kulüp talip oldu ki
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Avrupa'nın birçok yerinde transfer dönemi kapandı. Avrupa Kupaları için de oyuncu bildirme tarihi geçtiğimiz gün sona erdi. Ancak ülkemizde ve bazı yerlerde transfer devam ediyor. Henüz bir takımla anlaşamayan oyuncular da var. Bu isimlerden birisi de Memphis Depay. Yıldız oyuncu transfer penceresi açık olan ülkelerden birinde forma giyecek.

SÜPER LİG'DEN İLGİ DEVAM EDİYOR

Süper Lig'den Galatasaray ile adı anılan Hollandalı yıldız, daha sonra ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da gündemine geldi. Karadeniz ekibinin Depay'a ilgisinin sürdüğü öğrenidi. Kadrosuna bir hücum oyuncusu daha almak isteyen bordo mavili ekip yıldız oyuncu için şartları zorlayacak.

BREZİLYA SÜRPRİZİ

Bu gelişmelere rağmen Depay için sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi. Brezilya ekibi Corinthians, serbest oyuncu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istiyor. Brezilya temsilcisinin, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği ifade edildi. Hollandalı yıldızın da bu transfere sıcak olduğu öğrenildi. İmzaların yakında atılması bekleniyor.

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  • Memphis Depay transfer
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