Spor

Memphis Depay'dan transfer kararı

Kariyerine Brezilya ekibi Corinthians devam eden Hollandali futbolcu Memphis Depay geleceği hakkında karar verdi.

26 Ocak 2026 Pazartesi 17:42
Memphis Depay'dan transfer kararı
Futbol kariyerine Brezilya'nın Corinthians takımında devam eden ve geleceği merak konusu haline gelen Memphis Depay hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Brezilya'da mutlu olmayan ve geçen yaz birçok Avrupa takımından teklif alan Hollandalı yıldız, kış transfer dönemi bitmeden yeni maceraya yelken açabilir.

TEKLİFLER GELDİ

Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli'nin Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusunu kadrosuna katmak istediği, Al-Wasl kulübünün ise resmi bir teklif sunduğu aktarıldı.

Öte yandan 31 yaşındaki başarılı santrforun, Dubai'den yapılan teklifler karşısında tatmin olmadığı ve düşünmeye geçtiği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

2024/26 sezonunda Corinthians formasıyla tüm kulvarlarda 51 maça çıkan Memphis Depay, 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

