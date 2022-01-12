Memphis Grizzlies'ı Golden State Warriors da durduramadı

Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in 29 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 2 blokla öne çıktığı karşılaşmada Warriors'ı yenerek art arda 10. olmak üzere 29. galibiyetini aldı.
Batı Konferansı'nda 4. sırada bulunan ev sahibi ekipte Ziaire Williams ve Tyus Jones 17'şer sayı, Brandon Clarke 14 sayı, 9 ribaunt, Jaren Jackson Jr ise 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Sezonun 10. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson 14, Andrew Wiggins ve Gary Payton 13'er sayı kaydetti.