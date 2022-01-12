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Spor

Memphis Grizzlies'ı Golden State Warriors da durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Golden State Warriors'ı 116-108 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 10:59 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:59
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Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in 29 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 2 blokla öne çıktığı karşılaşmada Warriors'ı yenerek art arda 10. olmak üzere 29. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı'nda 4. sırada bulunan ev sahibi ekipte Ziaire Williams ve Tyus Jones 17'şer sayı, Brandon Clarke 14 sayı, 9 ribaunt, Jaren Jackson Jr ise 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Sezonun 10. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson 14, Andrew Wiggins ve Gary Payton 13'er sayı kaydetti.

  • Ja Morant
  • Golden State Warriors
  • Memphis Grizzlies

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