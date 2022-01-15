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Spor

Memphis Grizzlies'in rekor serisine Dallas Mavericks son verdi

Üst üste 11 galibiyetle kulüp rekoru kıran Memphis Grizzlies'in serisine Dallas Mavericks tarafından son verildi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:50 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:50
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, üst üste 11 galibiyetle kulüp rekoru kıran Memphis Grizzlies'i deplasmanda 112-85 mağlup ederek rakibinin serisine son verdi.

Bu sezon 23. kez kazanan Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Grizzlies'in en skorer oyuncusu, 19 sayıyla Ja Morant oldu.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 109-116

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 103-87

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 94-112

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 111-99

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 96-138

Miami Heat-Atlanta Hawks: 124-118

San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 109-114

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 85-112

Sacramento Kings-Houston Rockets: 126-114

  • Dallas Mavericks
  • Memphis Grizzlies

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