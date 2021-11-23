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Spor

Memphis Grizzlies'tan son 1,5 dakikada müthiş geri dönüş

Memphis Grizzlies son 1,5 dakikaya 118-112 geride girdiği maçta, Jaren Jackson'ın bitime 5.7 saniye kala attığı üç sayılık basketle Utah Jazz'ı 119-118 yendi.

23 Kasım 2021 Salı 10:13 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 10:13
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Utah Jazz, Memphis Grizzlies'i ağırladı.

Son 1,5 dakikaya 118-112 geride giren Grizzlies, Jaren Jackson'ın bitime 5.7 saniye kala attığı üç sayılık basketle sahadan 119-118 galip ayrıldı.

Grizzlies'i galibiyete, 32 sayı, 7 asist üreten Ja Morant, 28 sayı atan Desmond Bane ve 26 sayı, 8 ribauntla oynayan Jaren Jackson taşıdı.

Jazz cephesinde Rudy Gobert 23 sayı, 13 ribaunt, 5 blok, Bojan Bogdanovic 24 sayı, Donovan Mitchell 18 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Mike Conley 19 sayı, 8 asistle mücadele etti.

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