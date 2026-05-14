  Men cezası gündemde! Hull City maçı öncesi kriz büyüyor...
Men cezası gündemde! Hull City maçı öncesi kriz büyüyor...

İngiltere Championship'te Southampton'ın, Middlesbrough maçı öncesi rakip antrenmanını gizlice takip ettirdiği iddiası gündem oldu. Federasyonun başlattığı soruşturma sonrası Southampton'ın Hull City ile oynayacağı play-off finalinden men edilebileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 18:40
İngiltere Championship'te play-off final karşılaşmasında Hull City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Premier Lig'e çıkacak ekibi belirleyen kritik karşılaşma öncesinde, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Championship play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Middlesbrough'u yenen Southmapton, adını finale yazdırmayı başarmıştı. Ancak maç öncesinde yaşanan casusluk olayı, İngiltere'ye damgasını vurdu.

ANTRENMANA CASUS!

Middlesbrough maçından önce Southampton, analist Will Salt'ı rakiplerinin antrenmanını gizlice takip etmesi için görevlendirmiş ve bu basına yansımıştı. Federasyonun bu konuyla ilgili olarak bağımsız bir komisyonu görevlendirdiği öğrenildi.

Komisyon Southampton'ın suçlu olduğuna karar verirse Hull City ile oynanacak finalden men edilmesi ya da başka sportif yaptırım cezası alabileceği konuşuluyor.

DEV KARŞILAŞMA NE ZAMAN?

İngiltere Championship play-off final müsabakası 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Londra'nın efsanevi mekanlarından Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak.

