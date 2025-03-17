İSTANBUL 19°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2025 Pazartesi / 18 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6323
  • EURO
    40,0475
  • ALTIN
    3532.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri açıkladı! Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kalacak mı?
Spor

Menajeri açıkladı! Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
Menajeri açıkladı! Ciro Immobile, Beşiktaş'ta kalacak mı?
ABONE OL

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, oyuncusunun durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Sommella, "Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu. Önemli bir lige gitti ve onun yaşında maaşında artış olması da hiç fena değil. Beşiktaş'ta harika başladı, çok gol attı ve Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunları var ama futbolda inişler ve çıkışlar olabilir." dedi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 33 maça çıkan İtalyan forvet, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Immobile'nin Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yazında sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.