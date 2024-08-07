İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4768
  • EURO
    36,6295
  • ALTIN
    2577.19
  • BIST100
    10024.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu için kritik saatler
Spor

Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu için kritik saatler

Spartak Moskova'nın Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ü 20 milyon Euro bonservis bedeli teklif ederek istediği iddia edildi. Kerem'in menajeri transfer iddialarını doğrularken, Galatasaray ve Spartak Moskova'nın futbolcusu için anlaştığını açıkladı.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Menajeri açıkladı! Kerem Aktürkoğlu için kritik saatler
ABONE OL

Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde dikkat çeken hareketlilik bir yaşanıyor.

Sarı - kırmızılılarda takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile İspanya ve Rusya'dan birçok kulübün ilgilendiği iddia edilmişti.

Yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila, Rusya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Spartak Moskova ile transfer için anlaşmaya vardığını açıkladı.

"GALATASARAY ANLAŞTI AMA BİZ..."

Kerem Aktürkoplu'nun Spartak Moskova ile görüşmelerini sürdürdüğünü Match TV'ye söyleyen William D'Avila: "Galatasaray ile Spartak Moskova arasında anlaşmaya varıldı fakat oyuncunun kişisel koşulları konusunda henüz anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

KÖHN İÇİN DE TEKLİF YAPTILAR

Rus temsilcisinin Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn için paket teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu teklifin iki oyuncu için toplam 20 + 2 milyon euro olduğu da iddialar arasında. Kısa süre önce gelen Spartak Moskova'nın teklifinin 13 milyon euro'luk kısmının Kerem Aktürkoğlu, 7 + 2 milyon euroluk kısmının ise Köhn için olduğu öğrenildi.

KEREM BONSERVİSSİZ İMZALADI

2020 yazında bedelsiz olarak 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 174 resmi maçta 44 gol atıp 39 asist yaptı.

KÖHN İÇİN 3.35 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Şubat 2024'te Alman kulübü Hannover'den 3.35 milyon euro bonservisle transfer ettiği 25 yaşındaki Gana kökenli Alman sol bek Köhn, oynadığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.