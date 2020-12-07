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Spor

Menajeri açıkladı! Mino Raiola: Pogba için Manchester United sona erdi diyebilirim

Premier Lig'de Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, İtalya basınına verdiği röportajda Pogba'nın Manchester United döneminin sona erdiğini açıkladı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:17
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Manchester United'a rekor bir rakama transfer olan ancak daha sonra takımda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve eski menajer Jose Mourinho ile arasındaki ipleri koparan Paul Pogba ile ilgili menajerinden açıklama geldi. İtalyan Tuttosport gazetesine röportaj veren oyuncunun menajeri Mino Raiola, "Pogba için Manchester United sona erdi diyebilirim." açıklamasını yaptı.

Raiola, daha Ağustos ayında Manchester United ile yeni görüşmeler yaptıklarını doğrularken; Pogba, Ekim ayındaki Milli Takım arasında rüyasının Real Madrid'de oynamak olduğunu açıklamıştı. 

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