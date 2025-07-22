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Spor

Menajeri anlaşmayı duyurdu! Granit Xhaka, Premier Lig yolcusu

Granit Xhaka, Premier Lig ekibi Sunderland'e transfer olmak istediğini kulübü Bayer Leverkusen'e iletti.

HABER MERKEZİ22 Temmuz 2025 Salı 14:30 - Güncelleme:
Menajeri anlaşmayı duyurdu! Granit Xhaka, Premier Lig yolcusu
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Granit Xhaka, transfer kararını verdi ve rotasını Premier Lig olarak çizdi.

Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan Granit Xhaka, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland ile anlaştığını kulübüne iletti.

"ANLAŞTIK; LEVERKUSEN SAYGI DUYSUN"

Granit Xhaka'nın menajeri Jose Noguera, "Sunderland ile prensip anlaşmasına vardık. Granit, Premier Lig'e dönmek istiyor. Sunderland, Granit transferine heyecanla bakıyor. Granit de bu mücadeleyi vermek istiyor. Umarız, Leverkusen bu isteğimize saygıyla yaklaşır. Kulüpler arasında bir anlaşma olmasını diliyoruz." açıklamasını yaptı.

GEÇEN SEZON 49 MAÇTA OYNADI

32 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka, 2024-25 sezonunda Leverkusen formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 7 asistlik katkı sağladı.

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