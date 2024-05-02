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Spor

Menajeri İstanbul'a geliyor! Romelu Lukaku için Süper Lig iddiaları güçlendi

Dünyaca ünlü forvet Romelu Lukaku'nun menajerinin İstanbul'a geleceği haberi üzerine iddialar gündemi sardı. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız için kıyasıya bir yarışa gireceği iddia edildi. İşte detaylar...

Takvim2 Mayıs 2024 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Menajeri İstanbul'a geliyor! Romelu Lukaku için Süper Lig iddiaları güçlendi
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Dünyanın en önemli santrforlarından biri olan Romelu Lukaku'nun menajerinin yakında İstanbul'a geleceği iddia edildi. Bu iddia futbol kamuoyunda büyük heyecan yarattı. 30 yaşındaki santraforun Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapacağı öne sürüldü.

F.BAHÇE & BEŞİKTAŞ İDDİALARI

Sarı lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Edin Dzeko'nun ise 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe gelecek sezon yıldız bir golcü transfer ederek kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya girecek olan Beşiktaş'ın da Lukaku ile ilgilendiği belirtiliyor. Aboubakar ve Cenk Tosun'dan istediği performansı alamayan Kartal, kadrosuna marka bir golcü katmakta kararlı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku, 42 maçta 19 gol atarken 4 de asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Chelsea ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Tecrübeli golcü, Roma ve Chelsea dışında İnter, Everton, Manchester United, Anderlecht ve West Bromwich gibi takımların formasını giydi.

MİLLİ TAKIM'DA DA DÖKTÜRÜYOR

Belçika Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Romelu Lukaku, 114 maçta 83 kez rakip fileleri havalandırdı. Uzun boyu ve fiziği sayesinde rakip stoperlere zor anlar yaşatan Lukaku, bitiriciliğiyle dünyanın en önemli forvetleri arasında gösteriliyor.

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