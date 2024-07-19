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Spor

Menajeri İtalyan basınına konuştu! ''Ciro Immobile, Maradona gibi karşılandı''

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, İtalyan basınına transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir hikayeye başladıklarını söyleyen Sommella, havalimanındaki karşılama içinse 'Beşiktaş onu gerçekten istediğini gösterdi, güzel bir şehir olan İstanbul'da neredeyse Napoli'deki Maradona ya da Juventus'taki Ronaldo gibi karşılandı.' dedi. İşte detaylar...

19 Temmuz 2024 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Menajeri İtalyan basınına konuştu! ''Ciro Immobile, Maradona gibi karşılandı''
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Beşiktaş'ta transfer olan İtalyan golcü Ciro Immobile'nin menajeri Marco Sommella, Radio Sportiva'ya açıklamalarda bulundu.

Marco Sommella, Immobile'nin Lazio'dan ayrılma süreciyle ilgili, "Bir süredir farklı bir şeyler deneme, bir hayat deneyimi yaşama fikri vardı. Lazio'da sekiz yıl uzun bir süre, Inzaghi ve Tare ile birlikte geldi, son iki yıl biraz garipti. Bazı şeyler değişti, kendini Lazio projesinin merkezinde hissetmiyordu. Çok fazla sevgiden, bu yıllarda verdiklerini verememekten, özellikle de zihinsel açıdan, çünkü fiziksel olarak çok iyi, değişmeyi seçti. Lazio ile güzel bir aşk hikayesi oldu." dedi.

Immobile'nin İstanbul'da Maradona gibi karşılandığını söyleyen Sommella, "Beşiktaş onu gerçekten istediğini gösterdi, güzel bir şehir olan İstanbul'da neredeyse Napoli'deki Maradona ya da Juventus'taki Ronaldo gibi karşılandı. Havaalanında onu bekleyen çok fazla insan vardı. Havaalanından çıkmamız bir saat sürdü. Ciro'nun yeniden yaşadığını hissetmeye ihtiyacı vardı, neredeyse hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptı, o tarih yazan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Lazio'nun Immobile'den 20 milyon euro tasarruf ettiğini söyleyen Sommella, "Ciro'nunki gibi iki yıllık bir sözleşme Lazio için çok külfetli olurdu. Verdiklerini artık veremeyeceğini anladı ve geri adım attı. Bunun için de teşekkür edilmeyi kesinlikle hak etti, Lazio onun transferi sayesinde neredeyse 20 milyon tasarruf etti." sözlerini sarf etti.

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