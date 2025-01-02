İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3715
  • EURO
    36,77
  • ALTIN
    2995.14
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri İtalyan devine önerdi! Gedson Fernandes için sürpriz gelişme
Spor

Menajeri İtalyan devine önerdi! Gedson Fernandes için sürpriz gelişme

Süper Lig'de istenilen etkiyi oluşturamayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes mücadelesiyle takdir toplamaya devam ediyor. Portekizli menajer Jorge Mendes yıldız oyuncuyu İtalyan devi Milan'a önerdi. İtalyan basının haberine göre Milan transferi 20 milyon euro bedelle bitirebilir. İşte detaylar..

Akşam2 Ocak 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Menajeri İtalyan devine önerdi! Gedson Fernandes için sürpriz gelişme
ABONE OL

Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş'ta gösterdiği mücadele ile takdir toplayan Gedson Fernandes, takımdan ayrılabilir. İtalyan basınına göre; Portekizli menajer Jorge Mendes, vatandaşı olan yıldız oyuncuyu Milan'a önerdi. Yapılan haberlerde konuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Milan bir orta saha oyuncusu arıyor ve 2022'den beri Beşiktaş'ta oynayan Gedson Fernandes potansiyel bir aday. Mendes, Milan'ın orta sahasını güçlendirmek için onu önerdi. Maliyetinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş için 105 maça çıkan ve 14 gol atan Gedson Fernandes'in, Türkiye'deki zamanının ardından daha rekabetçi bir lige geri dönmek için istekli olduğu bildiriliyor."

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Portekizli, bu sezon 24 resmi maçta forma giydi. Toplam 2 bin 113 dakika süre alan Fernandes 8 gol ve 2 asistle önemli bir katkıda bulundu. Gedson, 8 golünün 5'ini Avrupa Ligi Elemeleri ve Avrupa lig aşamasında oynanan maçlarda kaydetti. Zor günler geçiren takımında mücadelesini bırakmayan yıldız futbolcunun geleceği merak konusu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.