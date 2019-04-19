Menajeri resmen açıkladı! 'Gomis'in Türkiye'ye dönüşü...'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mendy, "Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok. Ben bu süreçte ne Galatasaray ile ne de Fenerbahçe'yle görüştüm. Al Hilal'de mutlu, ayrılmayacak. Türkiye'ye dönüşü imkânsız. Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve tabii ki kulübü çok seviyor; desteğini sürdürüyor. Fakat şu anda yeni bir kulübü var ve geriye dönüş söz konusu değil. Ayrıca bize Türkiye'den herhangi bir kulüpten görüşme talebi de gelmedi. Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek. Bir sorun yok; orada mutlu" dedi.

Gomis geçen sezon 32 gol atarak, gol krallığına ulaşmış ve Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.