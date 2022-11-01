Medipol Başakşehirli Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiltere'den Tribal Football'a açıklamalarda bulundu.

"ARSENAL'DEN BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞÜYOR"

Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var." ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL, AUBAMEYANG GİBİ DEĞİLDİR"

"Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz." diyen Erkut Söğüt, "Aubameyang gibi değildir." açıklamasını yaptı.

"BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

Özil'in menajeri, "Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi." açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE'DE BAŞKA BİR BÜYÜK TAKIMDA OYNAMAZ"

Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez." sözleriyle konuşmasını noktaladı.