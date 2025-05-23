Gözler Süper Lig'de! menajeri yeni adres peşinde

AEK'den ayrılması beklenen Anthony Martial için menajeri Türkiye'de kulüp arayışına başladı.

AEK forması giyen Fransız golcü Anthony Martial, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli futbolcunun menajeri Philippe Lamboley, oyuncusuna Süper Lig'den takım bulmak için harekete geçti.

Haberde, AEK yönetiminin yüksek maaşı nedeniyle Martial'ı kadroda tutmak istemediği ve yolları ayırmanın planlarını yaptığı aktarıldı. Bu nedenle menajer Lamboley'nin Türkiye'deki kulüplerle temasa geçtiği, Martial için olası seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon AEK formasıyla 23 maça çıkan Martial, 9 gol 2 asistlik performans sergiledi.