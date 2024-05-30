Galatasaray'da gündem Kerem Aktürkoğlu. Milli futbolcu, şampiyonluk sonrası ayrılık mesajı vermişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

25 yaşındaki futbolcu için İspanya'dan Real Sociedad gündeme gelirken Kerem'in menajerinden açıklama geldi.

"SOCIEDAD BEĞENİYOR"

Kerem'in menajeri William D'avila, AS'a yaptığı açıklamada, "Real Sociedad, Kerem'in oyun tarzını beğeniyor. Onların istediği bir futbolcu." dedi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray, Real Sociedad'ın yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin ilgilendiği başarılı futbolcusu için en az 20 milyon euroluk bonservis bekliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Kerem'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2020 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 173 maçta 59 gol attı ve 35 asist yaptı.