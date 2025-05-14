Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yaptığı transfer çalışmaları kapsamında Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen ön libero Mahmudu Bajo'yu gündemine aldı.

Africafoot'un haberine göre; siyah beyazlılar Slovak kulübüne Bajo'nun bonservisi için 2 milyon Euro teklif yaptı.

Ancak Dunajska Streda'nın 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gambiyalı oyuncu için yapılan bu teklifi reddedeceği ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

20 yaşındaki futbolcunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi TKS'den bir yetkilinin Africafoot'a yaptığı açıklama şöyle:

"Beşiktaş'ın teklifi bugün (dün) sabah saatlerinde geldi ve Dunajska Streda'da görüşülüyor ancak büyük ihtimalle reddedilecek. Dunajska Streda, Bajo'dan 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle ayrılmak istemiyor."

"Buna rağmen Beşiktaş'ın onu transfer etmek için baskı yapmaya devam edeceği ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Dolayısıyla kişisel durumlar pek sorun teşkil etmeyecektir."