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Spor

Menajeri teklifi doğruladı! Beşiktaş'tan Mahmudu Bajo hamlesi

Adı Beşiktaş ile anılan Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki genç futbolcu Mahmudu Bajo için açıklama menajerinden geldi. Yapılan açıklamada siyah beyazlı ekibin yaptığı teklifin detayları duyuran Bajo'nun menajeri ayrıca Dunajska Streda'nın da teklif için düşüncesini söyledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Menajeri teklifi doğruladı! Beşiktaş'tan Mahmudu Bajo hamlesi
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Beşiktaş gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için yaptığı transfer çalışmaları kapsamında Slovakya'nın Dunajska Streda takımında forma giyen ön libero Mahmudu Bajo'yu gündemine aldı.

Africafoot'un haberine göre; siyah beyazlılar Slovak kulübüne Bajo'nun bonservisi için 2 milyon Euro teklif yaptı.

Ancak Dunajska Streda'nın 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan Gambiyalı oyuncu için yapılan bu teklifi reddedeceği ileri sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

20 yaşındaki futbolcunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi TKS'den bir yetkilinin Africafoot'a yaptığı açıklama şöyle:

"Beşiktaş'ın teklifi bugün (dün) sabah saatlerinde geldi ve Dunajska Streda'da görüşülüyor ancak büyük ihtimalle reddedilecek. Dunajska Streda, Bajo'dan 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle ayrılmak istemiyor."

"Buna rağmen Beşiktaş'ın onu transfer etmek için baskı yapmaya devam edeceği ve oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Dolayısıyla kişisel durumlar pek sorun teşkil etmeyecektir."

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