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Spor

Menajeri Türk kulüplerine önerdi! Randal Kolo Muani transferi için rakamlar netleşti

Geçen sezonu Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani'nin geleceği belirsizliğini koruyor. 27 yaşındaki başarılı futbolcuyu menajeri Türk kulüplerine önerdi. Randal Kolo Muani'nin olası transferindeki mali detaylar belli oldu. İşte detaylar...

TRT Spor25 Haziran 2026 Perşembe 15:39 - Güncelleme:
Menajeri Türk kulüplerine önerdi! Randal Kolo Muani transferi için rakamlar netleşti
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Tottenham'la kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain'e geri dönen Randal Kolo Muani'nin geleceğiyle belirsizlik devam ediyor.

Daha önce Türk kulüplerinin gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ TÜRK KULÜPLERİNE ÖNERDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre deneyimli golcünün menajeri, oyuncusunu bir kez daha Türk kulüplerine önerdi. Daha önce Roma'nın ilgilendiği Muani için yapılan görüşmelerde İtalyan ekibiyle sorunların şu an için çözülemediği aktarıldı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Kolo Muani'nin Türkiye'ye olası transferindeki mali detaylar da belli oldu. Fransız golcünün Türk kulüplerine transferi için talep edilen maaşın 10 milyon euro olduğu, bonservis pazarlıklarının ise 20 milyon eurodan başlayacağı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Randal Kolo Muani, 5 gol ve 4 asist kaydetti. Deneyimli santrfor kariyerinde daha önce Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes, US Boulogne ve US Torcy takımlarında da oynadı.

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