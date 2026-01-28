İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4204
  • EURO
    51,9457
  • ALTIN
    7338.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri Türk takımlarına önerdi! Harry Maguire için sürpriz iddia
Spor

Menajeri Türk takımlarına önerdi! Harry Maguire için sürpriz iddia

İngiliz ekibi Manchester United'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Harry Maguire cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki deneyimli stoperin menajeri İtalya ve Türkiye'deki takımlarla temasa geçti.

HABER MERKEZİ28 Ocak 2026 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Menajeri Türk takımlarına önerdi! Harry Maguire için sürpriz iddia
ABONE OL

Manchester United yıldızı Harry Maguire'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve İngiliz devinin yöneticilerinin sözleşme uzatma teklifinde bulunup bulunmama konusunda ikilem yaşadığı belirtildi.

Harry Maguire'in menajeri, sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken İtalya ve Türkiye'deki kulüplerle görüşmelerde bulundu. İngiliz milli stoper, Manchester United ile olan mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesine karşın yeni teklif gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı.

MENAJERİ ÖNERİDE BULUNDU

The Athletic'te yer alan habere göre; Türkiye ve İtalya'daki kulüpler Maguire'in menajeriyle temasa geçti. Görüşmelerin 'tanışma seviyesinde' kaldığı vurgulanırken, Maguire'in yurt dışına transfer olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceği henüz netleşmiş değil...

MOTİVASYONU MANCHESTER UNITED'DA

İngiliz stoperin Manchester'daki hayatında memnun olduğu ve Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine yardımcı olmayı ana hedef olarak belirlediği vurgulandı.

DÜNYANIN EN PAHALI İKİNCİ STOPERİ

32 yaşındaki stoper 2019 yazında Leicester'dan Manchester United'a 87 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Maguire, Gvardiol'un 2023'teki 90 milyon Euro'luk transferine kadar dünyanın en pahalı stoperi olma ünvanına sahipti.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.