Menajeri Türk takımlarına önerdi! Harry Maguire için sürpriz iddia

Manchester United yıldızı Harry Maguire'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve İngiliz devinin yöneticilerinin sözleşme uzatma teklifinde bulunup bulunmama konusunda ikilem yaşadığı belirtildi.

Harry Maguire'in menajeri, sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken İtalya ve Türkiye'deki kulüplerle görüşmelerde bulundu. İngiliz milli stoper, Manchester United ile olan mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesine karşın yeni teklif gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı.

MENAJERİ ÖNERİDE BULUNDU

The Athletic'te yer alan habere göre; Türkiye ve İtalya'daki kulüpler Maguire'in menajeriyle temasa geçti. Görüşmelerin 'tanışma seviyesinde' kaldığı vurgulanırken, Maguire'in yurt dışına transfer olmakla ilgilenip ilgilenmeyeceği henüz netleşmiş değil...

MOTİVASYONU MANCHESTER UNITED'DA

İngiliz stoperin Manchester'daki hayatında memnun olduğu ve Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesine yardımcı olmayı ana hedef olarak belirlediği vurgulandı.

DÜNYANIN EN PAHALI İKİNCİ STOPERİ

32 yaşındaki stoper 2019 yazında Leicester'dan Manchester United'a 87 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Maguire, Gvardiol'un 2023'teki 90 milyon Euro'luk transferine kadar dünyanın en pahalı stoperi olma ünvanına sahipti.