Menajeri Umut Nayir'e gelen teklifleri açıkladı

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:22 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 19:22

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir'ın menajeri Ergün Yücel, NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Yücel, beklemedikleri bir kararla karşılaştıklarını söylerken, "Bize bir gerekçe sunulmadı. Beşiktaş'ın kararına saygı duyuyoruz. Gökhan Töre transferinde Yeni Malatyaspor, Umut'u takas etmek istedi fakat anlaşma sağlanmadı. Farklı kulüplerden de teklif vardı ancak Umut, Beşiktaş'ta kalmak istedi" ifadelerini kullandı.

"HAJDUK SPLIT TEKLİF YAPMIŞTI"

Teklifler için de konuşan menajer, "Hajduk Split daha önce teklifte bulunmuştu. Belçika ve Almanya'dan Umut'u isteyen kulüpler var. Türkiye'den de takımlarla görüşeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ta 30 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.