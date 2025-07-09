İSTANBUL 39°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0485
  • EURO
    47,0183
  • ALTIN
    4240.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajerinden açıklama geldi! Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılmıyor
Spor

Menajerinden açıklama geldi! Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılmıyor

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldız Milot Rashica hakkında çıkan transfer haberleri için menajeri Altin Lala açıklamalarda bulundu ve haberleri kesin bir dille yalanladı.

HABER MERKEZİ9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Menajerinden açıklama geldi! Milot Rashica, Beşiktaş'tan ayrılmıyor
ABONE OL

Kosovalı futbolcu Milot Rashica hakkında son günlerde çıkan transfer haberlerine menajeri Altin Lala açıklık getirdi.

Lala, Kosova basınına Türk basınında yer alan "Rashica, Borussia Mönchengladbach'a transfer oluyor" iddialarını net bir dille yalanladı:

"Haberler doğru değil. Mönchengladbach'tan Rashica'ya ilgi yok."

Tecrübeli menajer, oyuncusunun Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sürdüğünü ve kulübün planlarında yer aldığını vurguladı:

"Milot Rashica'nın iki yıllık daha sözleşmesi var ve kulüp Milot ile plan yapıyor. Beşiktaş onu satışa çıkarmadı. Bu yüzden gelecek sezon da orada oynayacak."

29 yaşındaki Rashica, 2023'te Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 82 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 10 gol ve 19 asist ile takımına katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.