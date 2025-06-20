14 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera, yeni bir maceraya atılıyor.

Tecrübeli eldiven geleceğiyle ilgili nihai kararı verirken, resmi açıklama Muslera'nın menajeri Rodrigo Lubetkin'den geldi.

Radio La Cielo'ya konuşan Rodrigo Lubetkin, Penarol'ün yerine Estudiantes'in teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Muslera'nın menajeri, "Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik" dedi.