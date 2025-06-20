İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,68
  • EURO
    45,739
  • ALTIN
    4295.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajerinden beklenen açıklama geldi! İşte Fernando Muslera'nın yeni adresi
Spor

Menajerinden beklenen açıklama geldi! İşte Fernando Muslera'nın yeni adresi

14 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olan Fernando Muslera için menajerinden açıklama geldi. Katıldığı bir programda transfer için konuşan Muslera'nın menajeri oyuncunun yeni takımını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Menajerinden beklenen açıklama geldi! İşte Fernando Muslera'nın yeni adresi
ABONE OL

14 yıllık Galatasaray kariyerini noktalayan Fernando Muslera, yeni bir maceraya atılıyor.

Tecrübeli eldiven geleceğiyle ilgili nihai kararı verirken, resmi açıklama Muslera'nın menajeri Rodrigo Lubetkin'den geldi.

Radio La Cielo'ya konuşan Rodrigo Lubetkin, Penarol'ün yerine Estudiantes'in teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Muslera'nın menajeri, "Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.