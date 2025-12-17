İSTANBUL 14°C / 5°C
17 Aralık 2025 Çarşamba
  Menajerinden cevap geldi! Mauro Icardi için Fenerbahçe açıklaması
Spor

Menajerinden cevap geldi! Mauro Icardi için Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin transfer süreci hakkındaki sözlerine cevap verdi. Elio Pino 'Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

17 Aralık 2025 Çarşamba 16:17
Menajerinden cevap geldi! Mauro Icardi için Fenerbahçe açıklaması
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Arjantinli yıldız ile ilgili sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Pino, Icardi'nin Galatasaray'a transfer sürecinde Fenerbahçe ile de görüşme yaptığını ancak Arjantinli yıldız ile ilk teması Galatasaray'ın kurduğunu söyledi.

Elio Pino'nun sözleri şu şekilde:

"Sayın Selahattin Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim.

İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. O dönemde Mauro, Paris Saint-Germain'deki yerini korumak istiyordu.

Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu.

Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm.

Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir."

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki, katıldığı canlı yayında Mauro Icardi için şu sözleri kullanmıştı:

"Mauro Icardi ilk ve resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Icardi'yi biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, yaşam tarzından dolayı uygun bulmadı. Ona hiçbir teklif yapmadık. Onun avukatını bilgi almak için aradık. Çünkü bize bir teklif yapıldı PSG yetkilisinden, sonra Galatasaray'a gideceğini duyunca avukatına sormak için... Hani bakıyorum bizi kafa kaya çarpıştırmaya mı çalışıyorlar, nedir ne değildir. Avukatını aradık nabız yoklayalım diye. Avukat da bize doğruyu söylemedi. 'O şu anda ailesiyle Miami'ye gitti, daha kararını vermedi' dedi. Dedim ki 'bu anlaşmış Galatasaray'la' Bir kere avukatını aradık o kadar. Ama bir teklif falan vermedik."

