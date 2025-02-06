Siyah-Beyazlılar'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes için Rusya ekibi Zenit'in ısrarı devam ediyor. Yaz transfer döneminde Gedson'u kadrosuna katmaya çok yaklaşan Zenit, son anda çıkan pürüzler nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Siyah-Beyazlılar da bu yüzden yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis gelirinden mahrum kaldı. Orta sahada yaşanan peş peşe ayrılıklardan sonra bir veda daha yaşanabilir. Portekizli orta sahanın temsilcilerinden Paulo Barbosa, Zenit'e yeşil ışık yaktı.

ÖNEMLİ BİR HAMLE OLUR

Vseprosport'un Sport Express'i kaynak gösterdiği haberde, menajer Zenit-Gedson flörtüyle ilgili kullandığı ifadeler şöyle: "Bu transferin mümkün olduğunu düşünüyorum. Gedson Fernandes çok iyi bir oyuncu ve eğer Zenit onun için Beşiktaş'la gerçekten anlaşabilirse, bu onlar için önemli bir hamle olacaktır. Bunun bedelinin 15 ila 20 milyon civarında olacağını düşünüyorum, bu oldukça olası görünüyor." Öte yandan yıldız futbolcunun piyasa değeri de 17 milyon euro olarak gösteriliyor. 2022'de 6 milyon euroya transfer edilen Gedson'un sonraki satışı konusunda Benfica'nın %50 payı var. Beşiktaş bu sebeple 20 üstünde bir bedel talep edebilir. 26 yaşındaki orta saha da kariyerindeki en skorer sezonunu yaşıyor.