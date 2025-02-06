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Spor

Menajerinden transfere yeşil ışık! Gedson Fernandes için sürpriz gelişme

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes için Rus ekibi Zenit'in ısrarı devam ediyor. Yaz transfer döneminde çıkan pürüzler nedeniyle transferi tamamlayamayan Rus temsilcisinin ara transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşması halinde Gedson Fernades Zenit'in yolunu tutabilir. İşte detaylar...

Akşam6 Şubat 2025 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Menajerinden transfere yeşil ışık! Gedson Fernandes için sürpriz gelişme
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Siyah-Beyazlılar'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes için Rusya ekibi Zenit'in ısrarı devam ediyor. Yaz transfer döneminde Gedson'u kadrosuna katmaya çok yaklaşan Zenit, son anda çıkan pürüzler nedeniyle transferi gerçekleştirememişti. Siyah-Beyazlılar da bu yüzden yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis gelirinden mahrum kaldı. Orta sahada yaşanan peş peşe ayrılıklardan sonra bir veda daha yaşanabilir. Portekizli orta sahanın temsilcilerinden Paulo Barbosa, Zenit'e yeşil ışık yaktı.

ÖNEMLİ BİR HAMLE OLUR

Vseprosport'un Sport Express'i kaynak gösterdiği haberde, menajer Zenit-Gedson flörtüyle ilgili kullandığı ifadeler şöyle: "Bu transferin mümkün olduğunu düşünüyorum. Gedson Fernandes çok iyi bir oyuncu ve eğer Zenit onun için Beşiktaş'la gerçekten anlaşabilirse, bu onlar için önemli bir hamle olacaktır. Bunun bedelinin 15 ila 20 milyon civarında olacağını düşünüyorum, bu oldukça olası görünüyor." Öte yandan yıldız futbolcunun piyasa değeri de 17 milyon euro olarak gösteriliyor. 2022'de 6 milyon euroya transfer edilen Gedson'un sonraki satışı konusunda Benfica'nın %50 payı var. Beşiktaş bu sebeple 20 üstünde bir bedel talep edebilir. 26 yaşındaki orta saha da kariyerindeki en skorer sezonunu yaşıyor.

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