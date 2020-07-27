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Spor

Menajeriyle görüşüldü! Beşiktaş'ta Koita hamlesi

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen Fode Koita Beşiktaş ile ön görüşme gerçekleştirdi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:05 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:05
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Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet arayışına giren Beşiktaş, Kasımpaşa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fode Koita'ya kanca attı. 

25 MAÇTA 12 GOL 4 ASİST

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kara Kartal, ilk görüşmeyi oyuncunun menajeriyle bugün gerçekleştirdi. Beşiktaş, Kasımpaşa ile önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan Koita'yı uygun bir bonservisle kadrosuna katmak istiyor.

4.5 yıldır İstanbul ekibinde forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, özellikle bu sezon 25 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

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