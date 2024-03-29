Yeni sezonun güçlü Beşiktaş'ını kurmak isteyen siyah- beyazlı yönetim, Rachid Ghezzal'in yerine yıldız bir isim arayışı içerisine girmişti. Beşiktaş'ın daha önce de gündeme gelen Ajax'lı Steven Berghuis için harekete geçtiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da bu oyuncuyu istediğini yönetime ilettiği de gelen haberler arasında. Berghuis'in piyasa değeri her ne kadar 8 milyon Euro olsa da kulübü Ajax ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması Siyah-Beyazlı kurmaylara daha uygun bir fiyatta anlaşma imkanı sağlayabilir.

Hollandalı sağ kanadın menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numaralı mevkide de forma giyebilen Steven Berghuis, bu sezon 26 resmi maçta 7 gol atarken 10 da asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro civarında olan Berghuis'in 2025 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.