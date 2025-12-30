İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9528
  • EURO
    50,5766
  • ALTIN
    6032.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeriyle temasa geçildi! Fenerbahçe, Robert Lewandowski için beklemede
Spor

Menajeriyle temasa geçildi! Fenerbahçe, Robert Lewandowski için beklemede

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Barcelona'nın yıldız ismi Robert Lewandowski bulunuyor. Lewandowski'nin menajeriyle temasa geçen sarı lacivertli ekip, Polonyalı golcünün transfer için nihai kararını bekliyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Aralık 2025 Salı 10:29 - Güncelleme:
Menajeriyle temasa geçildi! Fenerbahçe, Robert Lewandowski için beklemede
ABONE OL

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda biten Robert Lewandowski'nin geleceği henüz netlik kazanmadı.

BARCELONA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Bild'de yer alan habere göre, Noel'den kısa bir süre önce Barcelona'da Polonyalı golcü ve menajeri Pini Zahavi, MLS ekibi Chicago Fire ile bir görüşme gerçekleştirdi. MLS ekibinin Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Lewandowski ile Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

Fenerbahçe'nin de 37 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği ve Lewandowski'nin temsilcileriyle temasa geçtiği belirtildi.

KARARINI VERMEDİ

Lewandowski, kendisine olan bu ilgiye rağmen geleceği konusunda henüz bir karar vermedi.

Barcelona ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski için Katalan ekibinde kalmanın da bir seçenek olduğu yazıldı.

PERFORMANSI

Barcelona forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Lewandowski, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.