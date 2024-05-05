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Spor

Menajerler Leonardo Spinazzola'yı önerdi! Süper Lig devi yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe sezon sonunda takımdan ayrılmalarına kesin gözüyle baktığı Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin alternatifini İtalya'da buldu. Menajerlerin Fenerbahçe'ye tavsiye ettiği 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola için kısa süre içinde harekete geçilecek. İşte detaylar...

5 Mayıs 2024 Pazar 15:20 - Güncelleme:
Menajerler Leonardo Spinazzola'yı önerdi! Süper Lig devi yeşil ışık yaktı
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Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu. Sarı-Lacivertli ekibin, bonservisi Roma'da olan Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

EN AZ 4 BÖLGEYE TRANSFER

Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk hayali kurarken, diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. En az 4 bölgeye takviye yapmak isteniyor. Bu mevkilerden biri de sol bek. Sebebi ise; Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifler.

FERDİ KADIOĞLU AYRILACAK

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran Ferdi Kadıoğlu, sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. 6 yıldır Fenerbahçe formasını giyen yıldız oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. Önemli talipleri olan 24 yaşındaki futbolcuya sezonun sona ermesinin ardından veda edilecek.

OOSTERWOLDE DE İZİN İSTEDİ

Jayden Oosterwolde de sergilediği performans 5 büyük ligdeki bazı takımların dikkatini çekti ve Hollandalı da gelen teklifler sonrasında yönetimden ayrılmak için izin istedi.

LEVENT MERCAN YEDEK OLACAK

Kadrosundaki 2 sol beki de kaybedecek olan Fenerbahçe yönetimi; bu bölgeye takviye yapmak için kolları sıvadı. İlk önce Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la anlaşıldı. 23 yaşındaki oyuncu seneye sarı-lacivertli formayı giyecek.

SPINAZZOLA FENERBAHÇE'YE!

Ancak Levent'in önüne daha kaliteli bir isim koymak isteyen Fenerbahçe'ye Roma ile sözleşmesi bitecek olan Leonardo Spinazzola menajerler tarafından önerildi.

YÖNETİMDEN YEŞİL IŞIK

Yönetim de yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki İtalyan yıldız için kısa süre içinde resmi temaslar başlayacak.

35 MAÇTA OYNADI

Spinazzola, bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 24, Avrupa Ligi'nde 9 ve İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplamda 35 maça çıktı.

1 GOL, 4 ASİST

2 bin 46 dakika sahada kalan 31 yaşındaki sol bek, 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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