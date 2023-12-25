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Spor

Menajerler önerdi! Beşiktaş için son aday: Leonardo Jardim

Son olarak Rıza Çalımbay ile de yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına devam ederken menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. Siyah beyazlılasra Katar ekibi Al Rayyan'dan ayrılmaya hazırlanan Portekizli teknik adam Leonardo Jardim tavsiye edildi. İşte detaylar...

25 Aralık 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Menajerler önerdi! Beşiktaş için son aday: Leonardo Jardim
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Leonardo Jardim oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.

İstenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı.

İlk etapta deneyimli teknik adam için telaffuz edilen yıllık ücretin kabul edilebilir bulunmadığı ancak görüşmeler neticesinde orta yol bulunabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA ADAYLAR DA VAR

Uzun vadeli bir plan ve proje içerisinde takım çalıştırmak isteyen Ola Gunnar Solskjaer'in ise Beşiktaş'ın önerdiği 1.5 yıllık sözleşmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların listesinde Breitenreiter de bulunuyor.

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