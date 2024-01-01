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Spor

Menajerler önerdi! ManU'nun yıldızı Fenerbahçe'ye

Sezon başından beri savunma oyuncularının sakatlıkları ile başı dertte olan Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. Sarı lacivertli takıma Premier Lig ekibi Manchester Ubnited'ın yıldız savunmacısı Victor Lindelöf önerildi. İşte detaylar...

Takvim1 Ocak 2024 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
Menajerler önerdi! ManU'nun yıldızı Fenerbahçe'ye
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Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine odaklandı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Kanarya, buna göre hamleler yapacak.

Ara transfer için çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı.

Menajerler Manchester United'ın 29 yaşındaki İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü Fenerbahçe'ye teklif etti.

Tecrübeli bir isim olan Lindelöf, sezon sonunda kontratı sona erecek olmasına karşın İngiliz kulübü ile sözleşme uzatmamıştı. Lindelöf için Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görüşü alındıktan sonra hamle yapılması planlanıyor. İsmail Kartal onay verirse İsveçli stoper için Manchester United'ın kapısı çalınacak.

29 yaşında ve 1.87 boyundaki Victor Lindelöf'ün Manchester Unitedile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında sona eriyor.

Yıldız futbolcunun 18 milyon euro civarında piyasa değeri bulunuyor. İsveçli oyuncu çok daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giyebilir.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

64 kez İsveç Milli Takım formasını giyen Lindelöf, bu sezon M. United ile 18 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda 1331 dakika sahada kaldı.

M. United'a 2017'de Benfica'dan transfer olan Lindelöf'ün 2019'daki piyasa değeri 35 milyon euro idi.

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