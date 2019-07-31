Menajerlerden İmbula önerisi

Sarı-Kırmızılı takım son iki sezonda bu oyuncuyu gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti. Stoke Cityli oyuncu geçen sezonu Vallecano’da kiralık olarak geçirmişti. Kongo asıllı Fransız ön libero için yönetim Terim’e görüş sordu. Karar olumlu çıkarsa yönetim devreye girecek