Menajerlerden İmbula önerisi
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Stoke City’de forma giyen Gianelli İmbula’nın önerildiği öğrenildi.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı takım son iki sezonda bu oyuncuyu gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti. Stoke Cityli oyuncu geçen sezonu Vallecano’da kiralık olarak geçirmişti. Kongo asıllı Fransız ön libero için yönetim Terim’e görüş sordu. Karar olumlu çıkarsa yönetim devreye girecek
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.