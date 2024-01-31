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Spor

Menajerlerden sürpriz öneri! Davy Klaassen, Süper Lig devine

Bu sezon ligde bir türlü istikrarı yakalayamamış olan Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz bir öneri geldi. Sezon başında Inter'in yolunu tutan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Davy Klaassen siyah beyazlı ekibe önerildi. İşte detaylar...

Fanatik31 Ocak 2024 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Menajerlerden sürpriz öneri! Davy Klaassen, Süper Lig devine
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Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir öneri ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Sezon başında Hollanda ekibi Ajax'tan ayrılıp İtalya Serie A Ligi kulübü Inter'in yolunu tutan 30 yaşındaki 10 numara Davy Klaassen, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Çizme takımında mutlu olmayan Hollandalı futbolcunun, sezon sonunda ayrılığa olumlu baktığı ve lig bitimi için Kara Kartal'a teklif edildiği bildirildi.

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli isim, sezon başında Ajax'ta ve şimdi de Inter'de oynadığı için ara dönemde başka takıma transfer olamıyor. Klaassen, lig bitiminde bedelsiz olarak ayrılabilecek.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Inter formasıyla 10 resmi maçta süre bulabilen Davy Klaassen bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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