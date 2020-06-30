Menajerlere en çok ödeme Galatasaray'dan

DHA 30 Haziran 2020 Salı 17:49 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 17:49

Süper Lig'de menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 9 kulüp menajerlere toplam 5 milyon 74 bin 106,63 TL, 7 milyon 355 bin 620,55 Euro ve 48 bin dolar ödeme yaptı. Menajerlere en çok ödeme yapan kulüp Galatasaray oldu.

Tüm profesyonel liglerde ise 5 milyon 939 bin 660,38 TL, 7 milyon 748 bin 098,39 Euro ve 48 bin dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

Söz konusu tarih itibarıyla Süper Lig kulüplerinin ödeme listesi şöyle:

BtcTurk Yeni Malatyaspor: 25.000 Euro

Çaykur Rizespor: 1.147.543 TL, 45.000 Euro, 48.000 USD

Fenerbahçe: 609.000 TL, 2.128.408,22 Euro

Fraport TAV Antalyaspor: 1.685.000 TL, 300.000 Euro

Galatasaray: 262.003,63 TL, 3.330.112,33 Euro

Gaziantep FK: 940.050 TL, 662.100 Euro

İttifak Holding Konyaspor: 54.000 TL

Trabzonspor: 258.510 TL, 660.000 Euro

Yukatel Denizlispor: 118.000 TL, 205.000 Euro