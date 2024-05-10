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Spor

Mendilibar: Bulunduğumuz yeri hak ediyoruz

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa'yı saf dışı bırakarak finale yükselen Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, demeçlerde bulundu.

10 Mayıs 2024 Cuma 01:14 - Güncelleme:
Mendilibar: Bulunduğumuz yeri hak ediyoruz
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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldikleri Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Jose Luis Mendilibar, "Çok mutluyum. 2-0'dan sonra bile maçı çevirebilirler mi diye endişeliydim. Oyuncularımız zor bir yıl geçirdi, herkes için büyük bir mutluluk, özellikle de Olympiakos camiası için. Buna gerçekten inanıyordum, potansiyelimizi biliyordum. Bize uygun bir takım olduğunu biliyordum. Takıma inandım, oyuncularımız da öyle.' dedi.

Mendilibar sözlerine devam ederek, 'Buraya ilk geldiğimde bunu beklemiyordum. Geldiğimde takım hakkında en fazla bilgiyi almaya çalışıyordum, o andan itibaren şampiyonluğu alabileceğimize, Avrupa'da iyi bir şeyler yapabileceğimize inandım. İyi çalıştık, iyi oynadık, bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Olympiakos'a bana burada olma fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Mendilibar ayrıca, 'İlk geldiğimde ceza nedeniyle seyircisiz oynadık, ne zaman ki insanlar sahaya gelmeye başladı ve oyunumuz kabul gördü, o zaman biraz utandım çünkü alkış bekliyor gibi görünmek istemedim." sözlerini sarf etti.

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