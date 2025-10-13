İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Menemen FK, 5 maç sonra kayıp

Menemen FK, hafta sonu oynanan maçta Bursaspor'a deplasmanda kaybederek 5 maçlık aradan sonra yenilgi yüzü gördü.

13 Ekim 2025 Pazartesi 12:43
Menemen FK, 5 maç sonra kayıp
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligin 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, zorlu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Bilal Kısa yönetimindeki Menemen FK, 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. Bu mağlubiyetin ardından sarı-lacivertliler, puan tablosunda 7. sıraya kadar geriledi.

DIŞ SAHADAKİ İLK YENİLGİ

Bu sezon hem iç sahada hem de deplasmanda sergilediği etkili performansla dikkat çeken Menemen FK, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Sezonun ilk yenilgisini iç sahada Arnavutköy Belediyespor karşısında alan İzmir ekibi, bu mağlubiyetin ardından üst üste 5 maçta kaybetmeyerek başarılı bir grafik çizdi. Bu süreçte deplasmanda oynadığı 3 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, hafta sonu Bursaspor karşısında alınan 3-0'lık skorla sezonun ilk deplasman mağlubiyetini yaşadı.

HEDEF KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR MAÇI

Ligde son iki maçını kazanamayan Menemen FK, 19 Ekim Pazar günü oynayacağı Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşmasında mutlak galibiyet hedefliyor. İzmir temsilcisi, bu maçla birlikte hem yeni bir başlangıç yapmayı hem de taraftarını yeniden sevindirmeyi amaçlıyor.

