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Spor

Menemen FK, 5 maç sonra mağlup

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Belediye Derincespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve 5 maç sonra yenildi.

IHA2 Şubat 2025 Pazar 11:58 - Güncelleme:
Menemen FK, 5 maç sonra mağlup
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 20. haftasında Belediye Derincespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybetti ve haftalar sonra yenildi. Ligdeki son 5 haftada Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Karaman FK ve Yeni Mersin İdman Yurdu'nu da mağlup etmişti. Belediye Derincespor'a kaybeden sarı-lacivertlilerin, 5 haftalık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Gelecek hafta Nazilli Belediyespor'u konuk edecek olan Menemen FK, rakibi karşısında hata yapmayarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

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