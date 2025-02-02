Menemen FK, 5 maç sonra mağlup

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 20. haftasında Belediye Derincespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 3-2 kaybetti ve haftalar sonra yenildi. Ligdeki son 5 haftada Bucaspor 1928, Karacabey Belediyespor ve Beyoğlu Yeniçarşıspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Karaman FK ve Yeni Mersin İdman Yurdu'nu da mağlup etmişti. Belediye Derincespor'a kaybeden sarı-lacivertlilerin, 5 haftalık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Gelecek hafta Nazilli Belediyespor'u konuk edecek olan Menemen FK, rakibi karşısında hata yapmayarak yeni bir sayfa açmak istiyor.