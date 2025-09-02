İSTANBUL 31°C / 21°C
  Spor
Spor

Menemen FK, Alper Efe Pazar transferini duyurdu

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK, Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA2 Eylül 2025 Salı 12:42 - Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon kadro planlama çalışmalarına devam ediyor. İzmir ekibi, bir takviye daha yaparak Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Efe Pazar'ı satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak kadromuza dahil etmiştir. Alper Efe Pazar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan İzmir ekibi, daha önce Hakan Özkan, Batuhan Özduran, Çağan Taş, Özkan Karabulut ve Efe Taylan Altunkara takviyelerine imza attı.

