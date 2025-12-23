İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8359
  • EURO
    50,7282
  • ALTIN
    6174.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemen FK, devreye play-off hattının gerisinde girdi
Spor

Menemen FK, devreye play-off hattının gerisinde girdi

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk yarısının son haftasında sahasında ağırladığı 1461 Trabzon FK ile berabere kalarak devre arasına play-off hattının hemen gerisinde girdi.

IHA23 Aralık 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Menemen FK, devreye play-off hattının gerisinde girdi
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ligin ilk yarısının son haftasında 1461 Trabzon FK'yı sahasında ağırladı. İzmir temsilcisi, zorlu karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 26'ya yükseltti.

Menemen FK, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararıyla maçlara çıkmadığı için 18 Aralık'ta küme düşürülen Yeni Malatyaspor karşısında yarına ertelenen maçtan da hükmen 3 puan alacak. Böylece puanı 29'a çıkacak ve 8. sıradaki yerini koruyacak. Sarı-lacivertliler, play-off hattıyla arasındaki farkı 2 puana indirmiş olacak. Teknik direktör Bilal Kısa ve öğrencileri, ikinci yarıda galibiyet serisi yakalayarak sezonu play-off hattında tamamlamayı hedefliyor.

  • TFF 2. Lig
  • Menemen FK
  • play off

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.