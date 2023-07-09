Menemen FK, Emir Terzi'yi kadrosuna kattı

Yeni sezonda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Menemen FK, dış transferde çalışmalarına devam ediyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir temsilcisi, Almnaya Bundesliga ekiplerinden Bormeneussia Dortmund altyapısından yetişen 22 yaşındaki sağbek Emir Terzi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund altyapısında yetişen, 22 yaşındaki sağbek Emir Terzi ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ana vatanında ilk kez forma giyecek olan genç futbolcumuza ailemize hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Emir Terzi, kariyerinde Portekiz'in Leixoes, Almanya'nın Sportfreunde Lotte ve son olarak da Hollanda'nın Helmond Sport takımlarının formasını giydi.