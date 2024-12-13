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Spor

Menemen FK galibiyet için sahaya çıkacak

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Menemen FK yarın evinde Karacabey Belediyespor ile oynayacağı maçtan galip ayrılmak istiyor.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 12:41 - Güncelleme:
Menemen FK galibiyet için sahaya çıkacak
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Bucaspor 1928'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve zirvenin gerisinde kalan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Kemal Savaş düdük çalacak. Ligde 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, kötü gidişata son vereceklerini belirterek, "Lider 68 Aksarayspor'un 8, ikinci Serik Belediyespor'un 7 puan gerisindeyiz. Artık toparlanma vaktimiz geldi. Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

  • menemen fk
  • Karacabey Belediyespor
  • TFF 2. Lig

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