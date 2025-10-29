Menemen FK galibiyete hasret kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, son haftalarda yaşadığı düşüş yaşıyor. İlk 6 maçında sergilediği performansla zirve yarışını yakından takip eden İzmir ekibi, bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Ancak sonraki 4 karşılaşmada işler tersine döndü ve sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle istediği sonuçları alamadı.

Teknik Direktör Bilal Kısa ve öğrencileri, kötü gidişe son vermek için hafta sonu sahalarında oynayacakları Fethiyespor mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SEÇİM CAN SESSİZ KALDI

Bu sezon Menemen FK formasıyla 7 gole imza atan Seçim Can Koç, son haftalarda suskun kaldı. Son 4 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 3'ünde forma giydi fakat beklenen performansı ortaya koyamadı. Menemen FK, şu ana kadar Seçim Can'ın gol attığı 4 maçın tamamını kazanırken, skor üretemediği hiçbir müsabakada galibiyet sevinci yaşamadı.