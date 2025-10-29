İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9461
  • EURO
    48,8846
  • ALTIN
    5431.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Menemen FK galibiyete hasret kaldı

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı.

IHA29 Ekim 2025 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
Menemen FK galibiyete hasret kaldı
ABONE OL

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona etkili bir başlangıç yapan Menemen FK, son haftalarda yaşadığı düşüş yaşıyor. İlk 6 maçında sergilediği performansla zirve yarışını yakından takip eden İzmir ekibi, bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Ancak sonraki 4 karşılaşmada işler tersine döndü ve sarı-lacivertliler, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle istediği sonuçları alamadı.

Teknik Direktör Bilal Kısa ve öğrencileri, kötü gidişe son vermek için hafta sonu sahalarında oynayacakları Fethiyespor mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

SEÇİM CAN SESSİZ KALDI

Bu sezon Menemen FK formasıyla 7 gole imza atan Seçim Can Koç, son haftalarda suskun kaldı. Son 4 lig maçında gol sevinci yaşayamayan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların 3'ünde forma giydi fakat beklenen performansı ortaya koyamadı. Menemen FK, şu ana kadar Seçim Can'ın gol attığı 4 maçın tamamını kazanırken, skor üretemediği hiçbir müsabakada galibiyet sevinci yaşamadı.

  • Menemen FK
  • TFF 2. Lig
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.