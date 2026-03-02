Menemen FK galibiyete hasret kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Menemen FK, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Zaman zaman galibiyet ve yenilmezlik serileri yakalayan İzmir temsilcisi, bu performansıyla play-off hattında yer aldı. Düşüşe geçmeden önce oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, önemli bir çıkış yakaladı. Ancak 21. haftada deplasmanda Isparta 32 Spor'a mağlup olarak yenilmezlik serisi sona erdi ve düşüş başladı. Bu karşılaşmanın ardından Muşspor, 68 Aksaray Belediyespor, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor'a da kaybeden Bilal Kısa yönetimindeki ekip, bu süreçteki tek puanını Kırklarelispor beraberliğiyle aldı.

Play-off hattından orta sıralara gerileyen Menemen FK, 39 puanla 9. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, kötü gidişi bu hafta sahasında play-off mücadelesi veren Güzide Gebze Spor Kulübü karşısında sonlandırarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.